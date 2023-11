ألكاسير أغلى لاعب في الدوري

وانفرد لاعب برشلونة وفياريال السابق بصدارة أغلى اللاعبين رغم تراجع قيمته السوقية من ثمانية ملايين يورو إلى سبعة ملايين، بعدما أزاح لاعب الوحدة، البرازيلي آلان الذي انخفضت قيمته السوقية من ثمانية ملايين إلى 5.5 ملايين يورو.

في المقابل، جاء في المركز الثاني أربعة لاعبين بقيمة سوقية تبلغ ستة ملايين يورو، وهم لاعب النصر، البرتغالي يوري ميديروس الذي يحتفظ بقيمته السوقية الحالية منذ مايو 2022، ولاعب العين، المغربي سفيان رحيمي إذ ارتفعت قيمته من 5.5 ملايين يورو، بعدما تألق بشكل لافت في الموسم الماضي مع «الزعيم» حيث كانت قيمته السوقية عندما انضم إلى «البنفسج» في 2021 تبلغ ثلاثة ملايين يورو، ثم ارتفعت إلى 4.5 ملايين يورو في مايو 2022، وواصلت الارتفاع إلى خمسة ملايين في ديسمبر 2022، ثم 5.

وحافظ لاعب الوحدة، الأرجنتيني كريستيان جوانكا على قيمته السوقية بستة ملايين يورو، والأمر نفسه بالنسبة إلى لاعب الوصل والمنتخب الوطني فابيو ليما بالقيمة نفسها كأغلى لاعب مواطن. وتراجع من الصدارة إلى المركز السادس لاعب الوحدة، البرازيلي آلان بقيمة سوقية تبلغ 5.5 ملايين يورو، في أقل قيمة يصل إليها منذ 2013 عندما بلغت قيمته أربعة ملايين يورو مع أودينيزي الإيطالي.

وتساوى خمسة لاعبين في القيمة السوقية البالغة خمسة ملايين يورو، وهم لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس ولاعب العين الباراغوياني أليخاندرو روميرو، اللذان حافظا على قيمتهما السوقية، بينما تراجعت القيمة السوقية لكل من لاعب العين، التوغولي لابا كودجو من ستة ملايين يورو، ولاعب الشارقة، البوسني ميراليم بيانيتش من ثمانية ملايين يورو وهي أقل قيمة سوقية يصل إليها لاعب برشلونة السابق منذ 2008 عندما كان لاعباً في ميتز الفرنسي وبلغت قيمته حينها أربعة ملايين يورو، بينما ارتفعت القيمة السوقية للاعب الوحدة،...

