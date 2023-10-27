أكشاك الهواتف العمومية الحمراء البريطانية تتحول إلى مقاهٍ ومكتبات

تحولت أكشاك الهواتف العمومية الحمراء رمزاً للمملكة المتحدة وللندن خصوصاً، لكن معظمها أحيل على التقاعد في عصر الهواتف المحمولة، فأفادت منها أكثر من جهة لأغراض أخرى.

ينكب هذا الرجل البالغ 54 عاماً، منذ عقدين على تجديد شباب هذه الأكشاك «التاريخية» المتقادمة، التي أصابها التلف من جراء المناخ الإنجليزي الرطب. منذ ظهورها في عشرينيات القرن العشرين أصبحت هذه الأكشاك الحمراء أحد المعالم الرئيسية المرتبطة رمزياً بلندن، والمملكة المتحدة بأكملها، وأصبحت مرادفة لهما، لكن معظمها غاب عن المشهد، منذ ظهور الهواتف المحمولة.

وأمكن إنقاذ نحو 7200 كشك، كانت خارج الخدمة، إذ تلقفتها جمعيات أو كنائس أو سلطات بلدية، وجعلت منها مكتبات صغيرة أو أكشاك معلومات للسياح أو سوى ذلك أو حتى أجهزة لتنظيم ضربات القلب. ويمكن أيضاً استئجار بعض الكبائن المهجورة من جانب الشركات الصغيرة، كمتجر «ووكميسو» لحلوى التيراميسو في وسط لندن، فعلى طرف راسل سكوير يبيع دانييليه بينيديتيني الحلوى الإيطالية الشهيرة داخل كشكين هاتفيين أحمرين. headtopics.com

وأوضح الشاب البالغ 29 عاماً أن فتح متجر في كشك قديم مستأجر من مالك خاص يكلفه أيضاً أقل من استئجار متجر تقليدي. وأضاف: «لا يمكن التكهن بما تحت الطلاء. قد يقع المرء على جوهرة فعلية، ولكنه أيضاً قد يجد ديناصوراً أنهكه الزمن».

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