أكثر من 300 أميركي غادروا غزة ولا يزال هناك مواطنون أميركيون في القطاع المحاصر

قال المسؤول بالبيت الأبيض جوناثان فاينر خلال مقابلة مع شبكة سي.بي.إس اليوم الأحد إن أكثر من 300 أميركي غادروا غزة، لكن لا يزال هناك مواطنون أميركيون في القطاع المحاصر. وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قد أكد أن واشنطن تبذل جهودا مكثفة للإفراج عن كل الرهائن. لكن المسؤول حذر من أنه لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.

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