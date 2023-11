أكتوبر «الكئيب» على الأسهم الأمريكية يقودها لأول سلسلة خسائر منذ مارس 2020

وعلى العكس، يعد شهر نوفمبر قوياً تاريخياً بالنسبة للأسواق، حيث يمكن أن تؤدي الرياح الموسمية المواتية إلى ارتفاع في نهاية العام، لكن المستثمرين يراقبون عائدات السندات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: الأسواق العالمية ترتفع في آخر جلسات أكتوبر قبيل قرار «الفيدرالي»ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، قبيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم الأربعاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «وول ستريت» تنتعش في آخر جلسات أكتوبرارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، حيث يستعد المتداولون لإغلاق شهر كئيب شهد ارتفاع عوائد سندات

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «وول ستريت» تنتعش في بداية الأسبوع قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع استعداد المتداولين لأسبوع كبير مملوء بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جلسة خضراء في ختام الشهر.. ومؤشر دبي يحتفظ بمكاسب 10 شهورواصلت الأسهم الإماراتية مسارها الصاعد لليوم الثاني على التوالي أمس الثلاثاء، آخر جلسات أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر سوق

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: صندوق يتتبع الأسهم المصرية يسجل أفضل أسبوع في 11 عاماًأقبل المستثمرون على صندوق مُتداول في البورصة يتتبع الأسهم المصرية للحاق بموجة صعود في الأسهم مع لجوء المستثمرين المحليين القلقين من ارتفاع التضخم واحتمال انخفاض قيمة العملة إلى الأسهم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: إسرائيل تستنفر عبر 'نيلي' لتتبع حماس.. والأنفاق تعقد المهمةمنذ السابع من أكتوبر، كررت تل أبيب مراراً أن هدفها هو القضاء على حركة حماس، وقد جنّدت لهذا الغرض مؤخراً وحدة خاصة تشكلت من عناصر أمنية واستخباراتية لتعقب و

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕