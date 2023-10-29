أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع

حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع لتُصبح مؤسسة تدريبية مُعتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية لمنتسبي الوزارة.

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الأكاديمية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة التطوير المهني في دولة الإمارات وتتبنى الأكاديمية نظام التعليم المزدوج (الأكاديمي والمهني) في إطار شامل ومُتكامل بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سالم السعيدي، نائب رئيس الأكاديمية، عن اعتزاز الأكاديمية بالحصول على هذا الاعتماد الذي يُمثل إضافة نوعيّة جديدة إلى سجلها الحافل بالإنجازات المحلية والعالمية الرائدة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز جهود الأكاديمية الداعمة لوزارة الدفاع من خلال تطوير برامج احترافية رفيعة المستوى تُعزز قدرات وكفاءات منتسبي الوزارة والمشاركة في تطوير المنظومة المهنية في الدولة. headtopics.com

من جانبه، رحَّب العقيد مهندس داوود سليمان الفليتي، قائد مركز المؤهلات العسكري بوزارة الدفاع، بهذا الاعتماد وانضمام الأكاديمية إلى أسطول المؤسسات التدريبية المعتمدة لدى الوزارة، مُشيداً بالمستوى المُتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية في التعليم المهني والأكاديمي في شتى المجالات.

وتعمل الأكاديمية من خلال هذا الاعتماد على طرح عدد من البرامج التطويرية الاحترافية، والتي تسهم في تعزيز قدرات منتسبي وزارة الدفاع في مجالات فنية تخصصية متعددة. وكمرحلة أولى، ستطرح الأكاديمية أول برامجها تحت مظلة مركز المؤهلات العسكري تحت مسمى «برنامج مدخل بيانات من المستوى الثالث». headtopics.com

وتتطلع أكاديمية ربدان إلى توسيع نطاق عملها بوصفها مؤسسة مُعتمدة ليشمل طرح المزيد من البرامج النوعيّة والقيّمة بما يدعم عجلة التقدم والتطور في دولة الإمارات.

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