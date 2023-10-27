أقدم بـ 40 مليون عام.. دراسة جديدة تكشف معلومات مثيرة عن القمر

كشفت دراسة علمية حديثة أن القمر أقدم بـ40 مليون عام مما كان يعتقده العلماء في السابق، حيث أنه تكوّن قبل 4.52 مليار عام.

وتوصلت الدراسة، إلى هذا الاكتشاف المثير للجدل، من خلال دراسة البلورات القديمة الموجودة في الصخور التي تم استخراجها من سطح القمر، أثناء مهمة "أبولو 17"، وهي آخر مرة مشى فيها البشر على سطح القمر، في عام 1973. بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويسمى هذا الحجر الكريم بـ"الزركون"، والذي يتكون من تبلور عناصر الزركونيوم والسيليكون والأكسجين في الصهارة، أو الصخور المسالة. ويعتبر "الزركون" بلورة مفيدة لتأريخ العينات الصخرية، بسبب احتوائه على كمية معينة من العناصر المشعة اليورانيوم والثوريوم، والتي يمكن استخدامها لمعرفة متى تشكلت البلورة للمرة الأولى، بناء على مقدار خضوعها للتحلل الإشعاعي إلى عناصر أصغر. headtopics.com

واستخدم العلماء هذه الطريقة لمعرفة متى تشكلت بلورات "الزركون"، وحصلوا في النهاية على رقم صادم، هو قبل 4.52 مليار عام، أي قبل نحو 40 مليون عام من العمر المقدر السابق للقمر، وهو 4.46 مليار عام. تقول مؤلفة الدراسة، جينيكا جرير، وهي باحثة مشاركة في جامعة غلاسكو، لوسائل الإعلام الأمريكية: "إنه لأمر مدهش أن تكون قادرا على الحصول على دليل على أن الصخرة التي تحملها في يدك هي أقدم جزء من القمر اكتشفناه حتى الآن، إنها نقطة ربط للعديد من الأسئلة حول الأرض. عندما تعرف عمر شيء ما، فإنه يمكنك أن تفهم بشكل أفضل ما حدث له في تاريخه".

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