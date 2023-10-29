أفيخاي أدرعي: مستشفيات ومدارس غزة أهداف مشروعة لإسرائيل

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش في حربه على غزة يسير وفق خطة مدروسة تتكون من مراحل وأن مستشفيات ومدارس غزة أهداف مشروعة لإسرائيل حيث تتخذها حماس دروعًا بشرية، حسب تعبيره.

وقال أدرعي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إنه "في البداية، دمرنا البنية التحتية لحماس جوًا، ثم انطلقنا في توسيع العملية البرية، بالتوازي مع عمليات لقوات المدرعات والقوات البحرية والجو". وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي ينطلق من مرحلة إلى مرحلة في اتجاه التصعيد في الأيام المقبلة حتى تتحقق أهداف الحرب".وتابع: "الخسائر في صفوف عدونا أكثر وأفدح"، مضيفا أن "حماس" ستندم على ما قامت به من هجوم في السابع من أكتوبر.

ورفض أدرعي التعليق على تصريحات المتحدث باسم "كتائب القسام"، قائلا إن "حماس تتكتم على ما يصيبها من خسائر فادحة". ويرى أدرعي أن ما يقال حول استهداف إسرائيل مستشفيات ومدارس ومدنيين كلام عارٍ من الصحة، مشيرا إلى أنها "أهداف مشروعة لإسرائيل حيث تتخذها حماس دروعًا بشرية"، حسب تعبيره. headtopics.com

وعن استهداف مدارس "الأونروا" وقتل 30 موظفا أمميًا من وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين، أجاب متحدث الجيش الإسرائيلي بأن "تل أبيب ستحقق في هذا الأمر لمعرفة ملابسات هذا الاستهداف". وعن مسألة الأسرى لدى "حماس"، أكد أدرعي أن هذا الأمر تتم دراسته وكيفية تسويته مع الحلفاء الإقليميين والدوليين دون تسمية دول بعينها.وخلال العملية، شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن القطاع كامله.

ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

واشنطن: لا نضع خطوطاً حمراء لإسرائيل في غزةأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل في عمليتها العسكرية الجارية في قطاع غزة، موضحة أنها سألت تل أبيب عن اقرأ أكثر ⮕

فيديو - الفيديوهات -خورفكان يقسو على ضيفه الجزيرة ويفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين ولأول مرة هذا الموسم: - خورفكان يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة - الجزيرة يستقبل 4 أهداف في مباراة واحدة اقرأ أكثر ⮕

هجوم جوي وبحري غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في غزةيتعرض شمالي قطاع غزة مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف هو الأعنف منذ بداية الحرب الأخيرة، لا سيما مدينة غزة على اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 7703 قتلىأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى، منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني: الضربات الإسرائيلية تغير ملامح غزة وتدمر مئات المبانيأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية «دمرت كلياً» مئات المباني في غزة اقرأ أكثر ⮕

'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕