أفيخاي أدرعي: مستشفيات ومدارس غزة أهداف مشروعة لإسرائيل

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش في حربه على غزة يسير وفق خطة مدروسة تتكون من مراحل وأن مستشفيات ومدارس غزة أهداف مشروعة لإسرائيل حيث تتخذها حماس دروعًا بشرية، حسب تعبيره.
وقال أدرعي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إنه "في البداية، دمرنا البنية التحتية لحماس جوًا، ثم انطلقنا في توسيع العملية البرية، بالتوازي مع عمليات لقوات المدرعات والقوات البحرية والجو". وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي ينطلق من مرحلة إلى مرحلة في اتجاه التصعيد في الأيام المقبلة حتى تتحقق أهداف الحرب".وتابع: "الخسائر في صفوف عدونا أكثر وأفدح"، مضيفا أن "حماس" ستندم على ما قامت به من هجوم في السابع من أكتوبر.
ورفض أدرعي التعليق على تصريحات المتحدث باسم "كتائب القسام"، قائلا إن "حماس تتكتم على ما يصيبها من خسائر فادحة". ويرى أدرعي أن ما يقال حول استهداف إسرائيل مستشفيات ومدارس ومدنيين كلام عارٍ من الصحة، مشيرا إلى أنها "أهداف مشروعة لإسرائيل حيث تتخذها حماس دروعًا بشرية"، حسب تعبيره. headtopics.com
وعن استهداف مدارس "الأونروا" وقتل 30 موظفا أمميًا من وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين، أجاب متحدث الجيش الإسرائيلي بأن "تل أبيب ستحقق في هذا الأمر لمعرفة ملابسات هذا الاستهداف". وعن مسألة الأسرى لدى "حماس"، أكد أدرعي أن هذا الأمر تتم دراسته وكيفية تسويته مع الحلفاء الإقليميين والدوليين دون تسمية دول بعينها.وخلال العملية، شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن القطاع كامله.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. headtopics.com
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