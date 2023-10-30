أفضلية طفيفة و «نصف ثأر».. الوداد المغربي وصنداونز يتفوقان في دوري السوبر الإفريقي

حقق كل من الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي تفوقاً طفيفاً في ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي جمعت ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، إثر فوز الأول على الترجي التونسي 1-0 والثاني على ضيفه الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها.

واتسمت المباراة بالإثارة والحماس ونجح الوداد في النهاية بتحقيق الأهم وفق مدربه عادل رمزي الذي قال "بالنسبة لنا نتيجة ايجابية وكان يمكن ان نخرج بأفضلية أكبر، لكن عموماً قدم اللاعبون أداء قوياً، هذه المواجهة 180 دقيقة، تنتظرنا مواجهة صعبة في تونس وسنحاول العودة بالتأهل الى النهائي".

وأحكم الفريق البيضاوي سيطرته المطلقة على الشوط الأول، مع اعتماد رمزي على الشرقي البحري وهشام بوسفيان ومحمد أوناجم في ظل غياب المصابين السنغالي بولي سامبو والليبي حمدو الهوني.وتألق الحارس معز بن شريفية أمام تسديدة أمين أبو الفتح من خارج منطقة الجزاء (39)، وفعل حارس الوداد يوسف المطيع الأمر نفسه عندما أبعد رأسية البرازيلي روديريغو رودريغيش الى ركنية (41). headtopics.com

وأرسل عطية الله كرة عرضية قابلها بوسفيان بتسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن (48)، ورد النيجيري أونوتشي أوغبلو بتسديدة إثر مرتدة سريعة الى جانب مرمى الوداد (50). وكاد الوداد ان يعزز تقدمه بعد عندما أرسل عطية الله عرضية تابعها الشرفي البحري برأسه ارتدت من العارضة (62).وسنحت فرصة ثانية للفريق التونسي عندما سدد اسامة بوقرة كرة ساقطة أمام مرمى المطيع فارتدت من القائم قبل ان يشير الحكم الى لمسة يد على الجزائري أمين توغاي (66).

واستوعب الوداد المغربي انتفاضة ضيفه وحاول اصطياد هدف آخر ودفع المدرب رمزي بالمهاجم السنغالي بولي سامبو العائد من الإصابة، إلا أن الأخير لم يترك بصمته.وفي المواجهة الثانية، يعود الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، الى القاهرة متخلفاً بهدف بعد خسارته أمام مضيفه ماميلودي صنداونز 0-1 في بريتوريا. headtopics.com

وكانت مواجهة الأحد الخامسة عشرة بين الفريقين، فتعادلت الكفة بينهما بخمسة انتصارات لكل منهما مقابل خمسة تعادلات، إلا أن صنداونز حافظ على تقليده بعدم الخسارة على أرضه أمام العملاق المصري.

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