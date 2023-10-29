أفضل ممثل في «دبي لمسرح الشباب»: انتظرت الجائزة 13 عاماً

بعد سبع أمسيات حافلة بالعروض والقضايا والأحلام الواعدة، أسدل مهرجان دبي لمسرح الشباب، الستار الليلة قبل الماضية، على نسخته الـ14، لتحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالفائزين على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم التي استضافت ستة عروض مستلهمة من الواقع، قدمتها فرق: مسرح دبي الأهلي، ومسرح دبي الوطني، وفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، وفرقة مسرح خورفكان، ومسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرح دبا الفجيرة.

وفازت بجائزة الابتكار الأدائي فرقة مسرحية «مؤتمر المجانين»، بينما حصد جائزة أفضل إخراج مسرحي عبدالله الحمادي، عن مسرحية «مؤتمر المجانين»، وحصل على جائزة أفضل ممثل إسماعيل سالم، عن دوره في «ضيف محارب الضوء» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه انتظر هذه الجائزة 13 عاماً عمل خلالها بدأب واجتهاد.

وأضاف أن غالبية الفرق المسرحية لا تولي الشباب الكثير من الاهتمام، فغالبية الأعمال قدمت بجهودهم الشخصية، فضلاً عن إشكالية المشرف الذي يؤثر في الرؤية، مع الإشارة إلى أن المشرف لابد أن ينير الدرب لهؤلاء الشباب. ونوه الحليان بأن الشباب لديهم الكثير من الاستعدادات للعطاء، ولكن هذا يجعل البعض يقفزون دون ملامسة جماليات الفن المسرحي، مشدداً على أن الشباب هم جيل المستقبل، وهم من سيحافظ على الحركة المسرحية في الدولة. headtopics.com

بينما أكدت عذاري السويدي التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة للسنة الثالثة على التوالي، بأن الجائزة الأولى تحصل عليها من العرض من خلال تصفيق الناس وحبهم، مشيرة إلى أن العمل والمثابرة والبحث عن كل ما هو خارج على المألوف هو الذي يمكّن الفنان من التميز.

من ناحيته، قال رئيس لجنة التحكيم، الفنان ناجي الحاي، قبل الإعلان عن الجوائز، إن هذا المهرجان يفتح باب الأمل لجيل الشباب من المسرحيين لممارسة حرية إبداعاتهم، مثمناً الجهود المبذولة التي أثرت ليالي المهرجان. headtopics.com

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