أغلبية إصابات سرطان الثدي في الإمارات أقل من 50 عاماً

أكدت استشاري طب الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عائشة السلامي، أن أغلبية حالات سرطان الثدي تظهر في سن مبكرة بين النساء في الإمارات، بمتوسط عمر أقل من 50 عاماً، مشددة على أن الإمارات تتميز برعاية متطورة للغاية لمريضات سرطان الثدي، إلى جانب الالتزام بأحدث الإرشادات وأساليب العلاج المتبعة دولياً، بما في ذلك تأمين أحدث الأدوية للعلاج.

وحذّرت السلامي من أن سرطان الثدي يشكل نسبة الثلث من إجمالي حالات الإصابة بالسرطان بين النساء في الدولة، ومازال يعد السبب الرئيس لوفيات النساء الناجمة عن السرطان، والسبب الخامس الأكثر شيوعاً لوفيات السرطان بشكل عام في الدولة، بناء على التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقالت: «يحل سرطان الثدي في المرتبة الأولى بين إصابات السرطان المشخصة حديثاً لدى النساء، حيث يمثل 36.7% من إجمالي حالات السرطان بين الإناث، ويبلغ معدل الإصابات الخام 28.6 حالة من كل مائة ألف فرد، في حين يبلغ المعدل العمري المعياري 42.1 لكل 100 ألف فرد. وعلاوة على ذلك، يعد سرطان الثدي السبب الرئيس في الوفيات المرتبطة بالسرطان، حيث يسبب 11.5% من جميع وفيات السرطان، مع نسبة مرتفعة جداً تبلغ 24.4% بين النساء». headtopics.com

وأرجعت السلامي الأسباب الرئيسة لانتشار سرطان الثدي بين النساء في الإمارات، إلى التأخر في اللجوء إلى الطبيب، حيث تؤدي بعض المعتقدات الثقافية أو الخوف من الوصمة الاجتماعية، إلى تأخّر بعض النساء في طلب الرعاية الطبية عند ملاحظة وجود تشوّهات في الثدي، ونقص الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الفحص المنتظم والكشف المبكر، إضافة إلى عدم اتباع نظام حياة صحي. وعن خيارات العلاج المختلفة لسرطان الثدي في الإمارات، أشارت إلى أنه غالباً ما تكون الجراحة جزءاً أساسياً من علاج سرطان الثدي.

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