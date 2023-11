أعراض تنذر بمشكلات في الكبد

وأوضح المعهد الألماني أن «سبب هذه الأعراض قد يكمن في التهاب الكبد الوبائي، وفي أسوأ الأحوال قد يرجع الأمر إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد». وأضاف المعهد أن «الشعور بضغط في الجزء العلوي من البطن، قد يشير إلى الإصابة بالكبد الدهني، شأنه في ذلك شأن اضطرابات الهضم والشعور بالانتفاخ».

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء الفحوص اللازمة، مثل تحسس البطن وفحص الدم وقياس وظائف الكبد ومنظار البطن والموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب، إضافة إلى خزعة الكبد (أخذ عينة من نسيج الكبد).

وللحفاظ على صحة الكبد، أوصى المعهد الألماني باتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية المتوازنة وقليلة الدهون والغنية بالفيتامينات، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر. ومن المهم أيضاً التمتع بوزن جسم طبيعي وضبط مستوى السكر بالدم.

وللوقاية من التهاب الكبد الوبائي من النوع (A) ينبغي الاهتمام بنظافة الطعام والشراب والمرحاض، لاسيما أثناء السفر. ومن المهم تلقي التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع (A).

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EMARATALYOUM: فيروس يهاجم الأطفال في الخريف والشتاء.. هذه أعراض الإصابة بـ RSVتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عمومية «إشراق» تقر إعادة تشكيل وتخفيض عدد مجلس الإدارةفي أعقاب الإعلان الصادر في 21 سبتمبر 2023 عن عزمها مراجعة حجم وتكوين مجلس إدارتها، عقدت شركة «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع الجمعية العمومية في 31 أكتوبر2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عذبا طفلهما بالتبني.. محكمة أوغندية تغرم زوجين أمريكيينغرّمت محكمة أوغندية زوجين أمريكيين، اتُهما في بادئ الأمر بتعذيب طفلهما بالتبني، بمبلغ 29 ألف دولار، بعد اعترافهما بالذنب في تهم أقل خطورة، في قرار أثار انتقادات جهات حقوقية في البلاد.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات نوفمبرتباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، في أولى جلسات نوفمبر.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئتشكل مشاريع الإمارات العالمية في نشر حلول الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الغضب يحفز تأدية المهام الصعبة | صحيفة الخليجكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة تكساس الزراعية والميكانيكية، في كوليج ستيشن، ولاية تكساس

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕