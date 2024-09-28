أطلق “أطباء الامارات” حملة 'اكشف' للكشف عن الأمراض القلبية محليا ودوليا

أطلق “ أطباء الامارات ”حملة "اكشف" للكشف عن ال أمراض القلب ية محليا ودوليا باستخدام أكبر سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة محليا في مختلف إمارات الدولة ودوليا في كل من مصر والمغرب وزنجبار وأوغندا والمغرب، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام.

أطلقت الحملة بإشراف الفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية ومشاركة عدد من الخبراء والأطباء المختصين في مجال أمراض القلب ، بمبادرة مشتركة مع برنامج الإمارات للتطوع الطبي وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومركز الإمارات للقلب والمجلس الإماراتي للقلب والمجلس العربي للقلب. تتضمن الحملة العديد من الملتقيات الصحية والمنتديات الطبية والقوافل الصحية والعيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة في مختلف إمارات الدولة في المرحلة الأولى ودوليا في المرحلة الثانية تهدف الحملة للوصول إلى مليون شخص بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات مدير عيادات الإمارات المتنقلة للقلب أهمية رفع مستوى الوعي لدى الجميع بشأن أهمية اتباع أسلوب حياة صحي بهدف الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية نظرا لمضاعفاتها.

أمراض القلب حملة 'اكشف' أطباء الامارات اليوم العالمي للقلب تشخيص الأمراض

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