أطباء بلا حدود: 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ «أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية بسبب الحصار والقصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي». وإذ أوضحت أطباء بلاد حدود أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفاً تمكّنوا من مغادرة غزة، طالبت بالسماح لعدد أكبر من سكّان القطاع بمغادرته.

وقالت المنظمة في بيانها «يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقاً»، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وبحسب مسؤول مصري، فقد تمكّن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة الأربعاء، خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة. وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه «يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التام».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي علي غزة إلى 8525 فلسطينياًأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 8525 قتيلاً...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 8796 قتيلاً و22219 مصاباًارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، إلى 8796 قتيلاً و22219 مصاباً...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأرجنتين تدين هجوم إسرائيل على مخيم لاجئين في غزةدانت الأرجنتين، الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على مخيم لاجئين مكتظ بالسكان في قطاع غزة، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: البيت الأبيض: لا نعتقد أن «حماس» ستحكم غزة في المستقبلقال البيت الأبيض، الأربعاء: إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن حركة حماس الفلسطينية يمكنها المشاركة في حكم قطاع غزة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: رشقة صاروخية 'كبيرة' أطلقت صوب أسدود وغلاف غزةفي ظل القصف الجوي المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، أفاد مراسل العربية، اليوم الأربعاء، بأن عددا من الصواريخ أطلقت من القطاع على أسدود ومستوطنات غلاف غزة

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحربموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕