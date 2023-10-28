أسواق دبي.. جواهر في قلب المدينة

يكمن ما وراء ناطحات سحاب دبي البرّاقة تنوع هائل من الأسواق التي تقدم خيارات واسعة من المنتجات، وهذه تتراوح بين أسواق دائمة أو موسمية، بعضها تقليدي يقدم إطلالة على تاريخ المدينة وتراثها وغالباً ما يختص بسلع محددة من العطور والمنسوجات والتوابل وغيرها، وبعضها الآخر أسواق تختص بالسلع رخيصة الثمن أو الفاخرة، فيما هناك أسواق لتبادل السلع المستعملة أو أخرى موجهة للسياح، وتلك تمتد على مساحة شاسعة موفرة أفضل ما في المدينة من بضائع ومنتجات، وفق موقع «ترافيل نوار» السياحي، الذي يضيء على عدد من...

المكان حيث كل ما يلمع ذهباً يضم مئات المتاجر والباعة الذين يقدمون ذهباً عالي الجودة بدرجات نقاوة متفاوتة من 18 إلى 24 قيراطاً، وهذا السوق الصاخب جنة لعشاق الذهب، حسب الموقع، ويتم تحديد أسعاره غالباً حسب سعر السوق وعرضها خارج المتاجر، وهو لا يقتصر على المتسوقين فحسب، بل يشكل عامل جذب بحد ذاته بأجوائه المفعمة بالحيوية.يضم هذا السوق حيث سحر الروائح، باقة من العطور التي تلبي جميع التفضيلات. من التعطر العائد إلى التقاليد العربية القديمة إلى العطور ذات العلامات التجارية الحديثة.

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دبي.. ملتقى مذاقات عالمية في مركزي القهوة والشاييلعب مركزا القهوة والشاي في «جبل علي» التابع ل«مركز دبي للسلع المتعددة» دوراً رئيسياً في تكريس مكانة دبي باعتبارها لاعباً محورياً في سلسلة التوريد العالمية. اقرأ أكثر ⮕

«مبادلة للرعاية الصحية دبي»تتعاون مع «تحدي اللياقة»وقعت «مبادلة للرعاية الصحية دبي» إحدى شركات«M42» - اتفاقية تعاون مع «تحدي دبي للياقة» ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة. اقرأ أكثر ⮕

قيادات التعليم والرياضة تشيد بمبادرة وسام حمدان للمدارس التعليمية الرياضيةدبي في 27 أكتوبر / وام / أشادت قيادات تعليمية ورياضية بمبادرة وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية، والتي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب الموهوبين وتطوير أداءهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات. اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم في الساعةألقت شرطة دبي القبض على شاب بعد أن ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي... اقرأ أكثر ⮕

السبت.. الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمرأعلن الحساب الرسمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حدوث خسوف جزئي للقمر السبت... اقرأ أكثر ⮕

مبيعات عقارات دبي في 10 شهور تتجاوز كامل عام 2022سجلت مبيعات السوق العقاري في دبي منذ بداية... اقرأ أكثر ⮕