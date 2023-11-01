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أسهم الإمارات تواصل الارتفاع بدعم «القيادية»

alkhaleej1 min.

شهد سوق دبي المالي اليوم صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة بما يعادل 2.1 مليون سهم بسعر 7.15 درهم للسهم، و بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون درهم...

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وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.15% إلى مستوى 3880.5 نقطة، فيما صعد سوق أبوظبي 0.5% إلى مستوى 9392 نقطة وذلك في الساعة الأخير قبيل إغلاق جلسة تداولات اليوم. وجاء ذلك مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 2% إلى 17.3 درهم و«دبي الإسلامي» 0.74% إلى 5.44 درهم و«إعمار للتطوير» 0.48% إلى 6.23 درهم و«ديوا» 0.4% عند مستوى 2.39 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «الدار» 3.65% إلى 5.39 درهم و«أبوظبي الأول» 1.74% عند مستوى 12.9 درهم و«أبوظبي التجاري» 1.49% إلى 8.15 درهم و«أبوظبي الإسلامي» 1.36% إلى 10.44 درهم، كما ارتفع سهم «اتصالات إي آند» 1% إلى 18.66 درهم وكذلك على وقع ارباح قوية حققتها مجموعة اتصالات بنمو 4.6% خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري لتصل إلى 7.7 مليار درهم.

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