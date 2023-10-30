أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023

تختلف أسعار الذهب في الإمارات من يوم إلى آخر وفق أسعار التداول، فغالباً ما تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً طفيفاً، ولكن في بعض الأيام، تشهد هذه الأسعار تغيراً أكبر نظراً للعديد من الأسباب. يوضّح الجدول التالي آخر تحديث حول سعر الذهب في الإماراتتُستخدم وحدة القيراط لقياس درجة نقاء الذهب، فكلما ازداد العيار ارتفع سعر الذهب، ويعتبر الذهب عيار 24 قيراط هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها.

أما الذهب عيار 22 قيراط فغالباً ما يتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 قيراط يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة، والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الذهب.هناك عوامل متعددة تؤثر على أسعار الذهب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤثر في بعض الجوانب الأساسية الكامنة وراء التقلبات في أسعار الذهب.: تؤثر الحركة العالمية لأسعار الذهب على أسعار الذهب في الإمارات.

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