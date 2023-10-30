أسبوع الساعات دبي 2023 يحتفي بفنّ صناعة الساعات الفاخرة.. 16 نوفمبر

ويهدف المعرض الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال صناعة الساعات؛ حيث يشهد المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستثري تجربة الزوار من محبي عالم الساعات الفاخرة.ويجمع المعرض، بين العديد من الصناعات، مثل صناعة الساعات، والتصميم، والسيارات، والفنون. وستعرض أكثر من 60 علامة تجارية عالمية رائدة في عالم صناعة الساعات أحدث إصداراتها، ومن المتوقع أن تكشف العديد من هذه العلامات عن إصدارات محدودة حصرياً في هذا الحدث المميز.

وضمن فعاليات هذا المعرض، ستقدم المنطقة الإبداعية عدداً من النقاشات الهامة حول الاستدامة ومفهوم التدوير في صناعة الساعات السويسرية الفاخرة تحت إشراف شركة "أي دي جينيف"، إلى جانب حوار مع السيد جان كلود بيفر الذي سيوضح أهم محطات مسيرته المهنية وتأثيرها على صناعة الساعات.في نسخة هذا العام، تعود دار كريستيز لتقديم سلسلة من النقاشات التجريبية والتعليمية تلقيها نخبة من المتحدثين في جناحها الجديد في المعرض.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

«دبي للفروسية» يحدد أوزان الفرسان في سباقات القدرةأعلن نادي دبي للفروسية تحديثات تخص الوزن المسموح به لكل فارس أو فارسة للمشاركة في جميع سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة للموسم الجديد 2023-2024... اقرأ أكثر ⮕

دبي تسعى لجمع 300 مليون دولار من اكتتاب «تاكسي دبي» في نوفمبرتسعى مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إلى جمع نحو 300 مليون دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، خلال الشهر المقبل، وفقاً لمصادر أفادت «بلومبيرغ»... اقرأ أكثر ⮕

«المجوهرات الملكية» و«متحف طنطا» في مصر يحتفلان بذكرى افتتاحهمايحتفى متحف المجوهرات الملكية بالذكرى الـ 37 على افتتاحه في عام 1986. كما يحتفي متحف طنطا بذكرى إنشائه، والتي ترجع إلى عام 1913. اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024فازت دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي، الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024... اقرأ أكثر ⮕