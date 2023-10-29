أسباب ضعف حاسة السمع.. ومخاطر إهمال العلاج السريع

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من أن ضعف السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف؛ لأنه يتسبب في تراجع الأداء الذهني والإدراكي وتدهور الذاكرة.

وأوضحت الرابطة أن ضعف السمع يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في التقدم في العمر؛ إذ تتدهور حاسة السمع بدءاً من عمر 50 عاماً، وتمزق طبلة الأذن، والتهابات الأذن مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا أو التهاب الأعصاب، والتعرض المفرط للضوضاء الصاخبة، وتضيق القناة السمعية بسبب نمو العظام في الأذن.

وقد يندرج ضعف السمع أيضاً ضمن العواقب طويلة المدى لبعض الأمراض الخطيرة في الدماغ مثل السكتة الدماغية أو النزيف الدماغي أو الورم. وينبغي علاج ضعف السمع على وجه السرعة للحفاظ على القدرة على التواصل مع الآخرين، ومن ثم الحد من خطر الإصابة بالخرف. headtopics.com

ولتحسين حاسة السمع يمكن اللجوء إلى استعمال سماعة أذن طبية، إلى جانب علاج الأسباب المؤدية إلى ضعف السمع، على سبيل المثال الأدوية لعلاج العدوى والالتهابات والجراحة في حالة تمزق طبلة الأذن.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

معارك عنيفة في الخرطوم ودارفور مع استمرار مفاوضات جدةاندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع... اقرأ أكثر ⮕

الجيش السوداني يُهدد بالانسحاب من مفاوضات جدة بعد أحداث نيالاهدد الجيش السوداني بالانسحاب من المفاوضات الجارية في جدة مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب ان لم تكف الأخيرة عن الإنتهاكات الجسيمة اقرأ أكثر ⮕

بالأرقام.. تفاصيل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزةباتت المنظومة الصحية في قطاع غزة في حكم المنهارة، كما أن أرواح آلاف الجرحى والمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أصبحت في خطر، منذ اندلاع الصراع مع... اقرأ أكثر ⮕

ضعف الين يدفع مكاسب شركات يابانية كبرى ويقود أخرى للإفلاسمن المرجح أن تحقق عشر من أكبر الشركات اليابانية أرباحاً إضافية بقيمة 1.4 تريليون ين (9.3 مليار دولار)... اقرأ أكثر ⮕

ضعف الين يرفع مكاسب شركات يابانية كبرى ويقود أخرى للإفلاسمن المرجح أن تحقق عشر من أكبر الشركات اليابانية... اقرأ أكثر ⮕

فيديو|صاروخ يضرب تل أبيب ويتسبب في إصابة 3 إسرائيليين«الخليج» - وكالات أصيب 3 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني في تل أبيب، الجمعة، بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في المدينة وسط البلاد. وقالت «نجمة داود الحمراء» التي تقدم الاسعافات للإسرائيليين، على منصة «إكس» إن مسعفيها قدموا العلاج لشاب إصابته متوسطة بالرأس والأطراف، قبل تحويله إلى مستشفى «إيخيلوف». اقرأ أكثر ⮕