أساليب الحصول على الدكتوراه في الجامعات الضعيفة

النتيجة ستكون واضحة جداً عند الجلوس إلى أمثال هؤلاء والحديث معهم، فانعدام المنطق العلمي، وضحالة المعرفة الأصيلة، وعدم القدرة على التفكير المنهجي والربط بين المقدمات والنتائج وهم يتحدثون إليك، تجعلك تعرف الطرق الخلفية للحصول على الدكتوراه التي تمر عبر الجامعات الضعيفة: الهدايا والأموال والعلاقات.. لكن لماذا؟؟

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

:

ALKHALEEJ: «كوستار»: «دبي للطيران» و«COP28» يدفعان فنادق دبي إلى مستويات قياسيةشهد سوق الفنادق في دبي، قفزة ملحوظة في الحجوزات الفندقية المؤكدة على السجلات خلال الفترة المقبلة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: مقتل 5 لصوص اختلفوا على «غنيمة سرقة وقود»أعلنت السلطات المكسيكية، أن مسلحين على دراجات نارية قتلوا 5 رجال بالرصاص على مشارف مدينة بويبلا، في نزاع على غنيمة وقود مسروق.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: الكهرباء العراقي والوحدات الأردني يتصارعان على صدارة المجموعة الرابعةيلتقي، الثلاثاء، على ملعب «البصرة الدولي» في محافظة البصرة العراقية فريق الكهرباء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: ضباط الشرطة ينقذون شابًا من السقوط في مترو الأنفاقضباط من قسم شرطة نيويورك ينقذون شابًا يسقط على القضبان في مترو الأنفاق وينقلونه إلى المستشفى.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: الديمقراطيون يعرقلون مشروعاً لمساعدة إسرائيل دون أوكرانياعارض أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مسعى نظرائهم الجمهوريين للحصول على موافقة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: 9 قتلى في الهجوم المسلح لإخراج رئيس غينيا السابق من سجن كوناكريقُتل تسعة أشخاص على الأقل السبت، في عملية نفذتها...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »