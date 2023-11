أزمة جديدة تثير غضب البرازيليين من نيمار بعد إصابته

وكشف بعض المدعوين الذين حضروا حفل نيمار في منزله يومي السبت والأحد الماضيان، عن أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء بالحصول على الراحة التامة، واستمتع بالرقص والسهر ولم تبد عليه آثار الإصابة، بحسب موقع فوت ميركاتو.

ونظم نيمار الحفل في قصره بمدينة ريو دي جانيرو، وهو نفس المكان الذي تسبب له في أزمة سابقة مع الجمهور البرازيلي بسبب مخالفات في بناء قناة مائية في حديقته، والتي أدت إلى تدخل السلطات البرازيلية وتحويل والد نيمار إلى المحاكمة القضائية.

يذكر أن نيمار سيغيب عن منتخب البرازيل خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، وهي البطولة الغائبة عن بلاده منذ عام 2019.

