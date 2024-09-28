أرسنال يلتقي مانشستر سيتي في الصدارة بعد الفوز على ليستر

أرسنال يستغل تعادل مانشستر سيتي أمام مضيفه نيوكاسل 1-1، ويلحق به في الصدارة بعد فوزه على ضيفه ليستر سيتي 4-2 في الجولة 6 من الدوري الإنجليزي

استغل أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم أمام مضيفه نيوكاسل 1-1، ولحق به إلى الصدارة بعد فوزه بشق الأنفس على ضيفه ليستر سيتي 4-2 السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدمفي المباراة الاولى، بدا واضحا تأثر مانشستر سيتي بغياب نجم خط وسطه الدولي الاسباني رودري بسبب إصابة في ركبته ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، فسقط في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسلوكان رودري أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال التعادل الأخير ضد أرسنال 2-2 في الدوري،...

في الثاني، أدرك نيوكاسل التعادل عبر الشاب أنتوني غوردون الذي حصل على ركلة جزاء وترجمها في شباك البرازيلي إيدرسون وبعد أن سجل 10 أهداف في أول خمس مباريات، صام الهداف النروجي الفتاك إرلينج هالاند في حالة نادرة هذا الموسم.

وهو الفوز الاول لإيفرتون هذا الموسم فتخلص من المركز الاخير وصعد الى المركز الخامس عشر، فيما تراجع كريستال بالاس الى المركز السابع عشروحقق فولهام فوزا ثمينا على مضيفه نوتنغهام فوريست بهدف وحيد سجله مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس . وتعادل برنتفورد مع وست هام بهدف للكاميروني براين مبويمو مقابل هدف للعملاق الدولي التشيكي توماس سوتشيك .

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