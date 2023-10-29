أردوغان يتعهد بإنشاء «قرن تركيا» في المئوية الثانية للجمهورية

اتراك يلوحون بالعلم التركي امام ضريح مصطفى كمال أتاتورك استعراض قوة تركيا وجيشها الذي يعدّ الثاني في حلف شمال الأطلسي من ناحية عديد القوات والثامن في العالم. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه «بالإلهام الذي نستمده من تاريخنا العميق وقيمنا القديمة، نسعى جاهدين لتعزيز جمهوريتنا وإعدادها للقرن الجديد». وأكد عزم بلاده على إنشاء «قرن تركيا».

ونفّذت طائرات «إف 16» الأمريكية الصنع استعراضاً رسمت خلاله في السماء الرقم مئة كدلالة على مرور مئة عام على إعلان الجمهورية. وبعد ذلك، افتتحت حاملة الطائرات «أناضول» المخصصة لحمل الطائرات المسيّرة «أكبر استعراض بحري» في التاريخ، حيث تقدّمت أسطولاً مكوّناً من مئة سفينة أبحرت في المضيق باتجاه البحر الأسود.

وافتتح أردوغان الاحتفالات بوضعه إكليلاً من الورد عند ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في أنقرة. وقال «جمهوريتنا بأمان وفي أيدٍ أمينة أكثر من أي وقت مضى. أرقد بسلام». وتضمن برنامج الاحتفالات الذي كشف عنه قبل أسبوع فقط، من الذكرى، عرض ألعاب نارية وعرضاً بحرياً على البوسفور وطلعات مسيّرات في سماء إسطنبول وإضاءة معالم تاريخية مثل مسجد آيا صوفيا وموقع إفسوس الإغريقي والتشكيلات الصخرية في كابادوكيا. headtopics.com

وبمناسبة حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، أعرب أردوغان، عن شكره لكل الأصدقاء والضيوف المشاركين لفرحة العيد في تركيا. وأضاف: «اليوم، نشهد حماسة وفخر إدراك الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا». وأعرب أردوغان، عن امتنانه لجميع الأبطال المساهمين في تأسيس الجمهورية، وفي مقدمتهم الغازي مصطفى كمال أتاتورك، مترحّما على أرواحهم.

وقال إن «جمهورية تركيا التي نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها بحماس كبير، آخر دولة أسسناها فوق هذه الأراضي». وبيّن أن الجمهورية ورثت الدول السابقة التي أسسها الشعب التركي في المنطقة من الدولة السلجوقية انتهاء بالدولة العثمانية. headtopics.com

وشدد أردوغان، على أن أهم واجب له «العمل على استمرار الجمهورية، التي ولدت وحيدة بلا داعم، بحسب تعبير الغازي مصطفى كمال أتاتورك، إلى الأبد». وأضاف «وانطلاقاً من هذا المفهوم، قدنا بلادنا من نجاح إلى نجاح، ومن نصر إلى نصر، في الأعوام ال 22 الماضية». وأكد عزم بلاده على إنشاء «قرن تركيا» في المئوية الثانية للجمهورية، رغم التنظيمات الإرهابية التي تعتبر «أدوات القوى الإمبريالية، ورغم المحتلين الذين ما زالوا على نهجهم السابق قبل قرن».

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