أربعة مبدعين يحصدون جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس، فوز كل من: حسن طلب، وأمين صالح، وعبد الله إبراهيم، وعبد السلام بنعبد العالي، بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الثامنة عشرة (2022 2023).

وقال عبد الحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة: «إن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة المتميزة من الأدباء والمفكرين العرب، لتميزهم كل في مجاله، ولأعمالهم التي أسهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي». وأضاف الأمين العام: «بعد العديد من المداولات بين أعضاء لجنة التحكيم، قررت فوز الشاعر حسن طلب بجائزة الشعر، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعاً، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنام لديه يتسم بالتجريب، ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية.

واختتم عبد الحميد أحمد قائلا: «إن جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيتم الإعلان عنها لاحقاً لكونها تمنح بقرار من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى. كما هنّأ الفائزين بالجائزة» متمنياً لهم استمرار العطاء والإبداع. headtopics.com

وبلغ عدد المرشحين في كل حقول الجائزة 1861 مرشحاً، حيث تقدم لجائزة الشعر 231 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 490 مرشحاً، أما في الدراسات الأدبية والنقد 290 مرشحاً، والدراسات الإنسانية والمستقبلية 485 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 270 مرشحاً.

وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 101 أديب وكاتب ومفكر عربي، فضلاً عن 5 مؤسسات ثقافية مرموقة أسهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 270 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية.

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