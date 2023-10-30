أرباح باناسونيك تقفز 169% إلى 1.9 مليار دولار في النصف الأول

سجلت شركة باناسونيك هولدنجز صافي ربح قياسياً، قدره 288 مليار ين (1.

6 مليار ين من الحكومة الاتحادية الأمريكية في الربع الثاني،وتقاسمت باناسونيك الدعم الحكومي مع تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، والتي تدير معها مصنع البطاريات العملاق في نيفاداكما قالت باناسونيك: إن التمويل الحكومي سيساعد في رفع صافي أرباحها للعام بأكمله بنسبة 73%، لتصل إلى 460 مليار ين، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاقوتقول باناسونيك، التي جعلت بطاريات السيارات الكهربائية أولوية لها، إنها ستتخذ قراراً بشأن احتمال بناء مصنع ثالث في الولايات المتحدة بحلول مارس المقبلوتعتزم الشركة زيادة إنتاجها...

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