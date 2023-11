أرباح «رأس الخيمة العقارية» تقفز 282% إلى 105 ملايين درهم في 9 شهور

وبلغ صافي الربح في 9 شهور 105.17 مليون درهم مقابل 27.55 مليون درهم للفترة المماثلة من العام الماضي. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة 105.17 مليون درهم مقابل 27.74 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

واستقر إجمالي الأصول لدى «رأس الخيمة العقارية» 6.37 مليار درهم في نهاية الربع الثالث 2023 مقابل 6.32 مليار درهم في ديسمبر 2022. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 4.23 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023 مقابل 4.12 مليار درهم في ديسمبر 2022

