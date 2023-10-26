أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 92 % لتصل إلى 17.5 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92 %، لتصل إلى 17.5 مليار درهم، في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وقد تخطت أرباح الربع الثالث من عام 2023، مبلغ 5 مليارات درهم، للربع الثالث على التوالي، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.
وحقق البنك نمواً قوياً في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد، مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة، تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات. وإبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليارات درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليارات دولار لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في عام 2023.
وقمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في السعودية، ما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي للمجموعة: ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بفضل النمو الكبير في أنشطة الإقراض، وقاعدة التمويل المستقرة منخفضة التكلفة، وارتفاع حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة. headtopics.com
كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.
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أرباح 'الإمارات دبي الوطني' تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم في 9 أشهردبي في 26 أكتوبر / وام / ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. اقرأ أكثر ⮕