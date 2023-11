أرباح بنوك دبي تحلق 75% وتتجاوز 30 مليار درهم في 9 أشهر

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً 11.3% منذ بداية العام، ليصل إلى 265 مليار درهم. وبلغ إجمالي الدخل 14.54 مليار درهم خلال 9 شهور بنمو 47.4%. وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7% ليصل إلى 8.54 مليار درهم.

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً 92% في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من 2023. ونمت الأرباح الصافية ل«المشرق» 122% إلى 5.8 مليار درهم، وحقق بنك دبي التجاري أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 1.93 مليار درهم، بنمو 46%، مقارنة مع 1.32 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.

