أرباح 4 بنوك في دبي تقفز 93.5 % خلال 9 أشهر وتتجاوز 25 مليار درهم

ارتفع صافي أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 52 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وأظهر رصد لـ «البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى أمس، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، زادت 52 %، أو ما يعادل 17.2 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 33 ملياراً و232 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 25 ملياراً و196 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 93.5 %. ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 25 ملياراً و286 مليون درهم، بزيادة 25.1 %، مقارنة بأرباح بقيمة 20 ملياراً و214 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح، بعدما حقق 17.5 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.1 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل للبنك بنسبة 44 %، إلى 32. headtopics.com

وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. كما نما الدخل للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 46 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكل قوة دافعة لنمو الأرباح بنسبة 23 %، إلى 435 مليون درهم.سجل بنك أبوظبي الأول أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 12.

وارتفعت إيرادات البنك 38 %، لتصل إلى 20.5 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.3 %.وجاء بنك المشرق في المرتبة الثالثة، مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 5.77 مليارات درهم، مسجلاً نمواً كبيراً بنسبة 122 % على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليارات درهم، إلى 5.6 مليارات درهم بزيادة 73 %.وحل بنك أبوظبي التجاري في المركز الرابع، مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 5.752 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد 23 %، إلى 8.961 مليارات درهم. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕

أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تتضاعف إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕

50.4 مليار درهم أرباح 13 بنكاً إماراتياً بنمو 51% في 9 شهورقفزت أرباح 13 بنكاً وطنياً بنسبة 51% إلى 50.4 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أرباح قدرها 33.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. اقرأ أكثر ⮕

أرباح 'الإمارات دبي الوطني' تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم في 9 أشهردبي في 26 أكتوبر / وام / ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. اقرأ أكثر ⮕

أرباح «الإمارات الإسلامي» تقفز 56% إلى 1.65 مليار درهم في 9 أشهردبي: «الخليج» حقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. اقرأ أكثر ⮕

1.93 مليار درهم صافي أرباح «دبي التجاري» خلال 9 أشهرتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕