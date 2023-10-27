أداء متألق لقطاع السيارات الكهربائية الصيني لكنه لا يعوض أزمة العقارات

احتفت الصين، الأسبوع الماضي، ببرنامجها الهائل للبنية التحتية، بقيمته التي تقدر بتريليون دولار، خلال منتدى الحزام والطريق، الذي وجهت بشأنه دعوات لقادة ومسؤولين تنفيذيين أجانب، للمشاركة في «التنمية عالية الجودة» في الصين.

وفي حين أن قليلين قد يجادلون بشأن السعي وراء الصناعات عالية الجودة في الصين، يظل السؤال الأوسع، الذي يواجه بكين عما إذا كان إيلاء الأولوية لهذه القطاعات في الوقت الراهن هو الحل الأفضل للأزمة الأكثر إلحاحاً في البلاد، المتمثلة في النمو الاقتصادي المتباطئ المدفوع بركود عقاري عميق ومستدام.

وفي أوج قوته منذ ثلاثة أعوام، قبل الحملة الحكومية على الديون، والتي أدت إلى تخلف مطورين عقاريين عن سداد التزاماتهم، شكل قطاع العقارات قرابة 30 % من الاقتصاد الصيني، ما تبدو أمامه حصة إنتاج السيارات الكهربائية في الاقتصاد أصغر كثيراً، حيث إنها دون الـ 10 %، لكن ترى ماغي وي، وزينكوان شين، المحللان لدى «غولدمان ساكس»، في تقرير جديد، أن كل يوان من «الطلب النهائي» في إنتاج «مركبات الطاقة الجديدة» لم ينتج سوى قيمة مضافة محلية هامشية للاقتصاد مقارنة بقطاع تشييد العقارات... headtopics.com

وسيتضاءل هذا التأثير في 2027، وهي مرحلة قد تشهد زيادة إنتاج السيارات الكهربائية إلى نحو 18 مليون وحدة، مقارنة بـ 6.7 ملايين وحدة في العام الماضي، وستشكل حينها السيارات الكهربائية نحو 60 % من إجمالي إنتاج السيارات، من قرابة 29% في 2022.

وهنا يكمن التحدي الذي يواجه الصين، فبينما تحتفي الحكومة بالصناعات المتقدمة، معتبرة إياها المستقبل، وعلى وجه الخصوص في وقت تواجه فيه تحديات جيوسياسية من ناحية الولايات المتحدة، فإن هذه القطاعات لا توظف الكثيرين بصفة عامة. headtopics.com

سيواصل الاقتصاد معاناته لحين إيجاد الحكومة طريقة لاستعادة الثقة بين ملاك المنازل، وكذلك بين أرباب العمل ورواد الأعمال، والأسوأ من ذلك من وجهة نظر الحكومة أنه سيكون هناك عدد أقل من الأشخاص الراغبين في شراء المنتجات الباهظة للصناعات الجديدة عالية الجودة بالصين، في وقت توصد فيه الدول المتقدمة أبوابها أمام هذه المنتجات.

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