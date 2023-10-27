أخر أرقام محمد صلاح القياسية مع ليفربول.. لم يفعله غيره

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول بعدما قاده إلى فوزاً كبيراً للريدز أمام ضيفه تولوز 5-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي، ورغم أن محمد صلاح لم يبدأ المباراة واشترك في أخر 15 دقيقة فقط، إلا أن النجم المصري ترك بصمته الخاصة في اللقاء برقم قياسي جديد.

ونجح الريدز في تسجيل 5 أهداف عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 9، وواتارو إندو (31)، وداروين نونيز (34)، ورايان جرافنبيرتش (65)، ومحمد صلاح (90+3) فيما سجل تيس دالينجا هدف تولوز (16). وذكرت شبكة "أوبتا": "أن محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 43 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية.. أكثر من أي لاعب آخر من بين الفرق الإنجليزية، وشارك النجم المصري في مباراته رقم الـ70 مع ليفربول بالمسابقات الأوروبية، ليصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الريدز.

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