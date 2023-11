أن الإمارات عصية على قصصهم وأوهامهم وكبيرة بأفعالها ومواقفها الثابتة التي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، ومن بعده أبناؤه وغروسها نهجاً ومنهاجاً يدرس.. واسألوا التاريخ. عن المساعدات التي قدمتها الإمارات والدعم المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية، الذي تجاوز مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، وما قبلها لا يحصى. أن الإمارات فتحت أبوابها ومازالت لكل القادمين إليها من فلسطين بكل حب.

أن مجلس الأمن ليس ساحة حرب، وأن الحديث فيه لابد أن يكون مسؤولاً وذكياً وليس شعارات فارغة من أي قيمة. عن شعب يتخلق بأخلاق قادته حباً وتكاتفاً وسلاماً، حتى غدت الإمارات رمزاً للحداثة والتطور والمستقبل الذي لا ينسى أبداً ماضية وحضارة أمته، وما «تحدي القراءة العربي» إلا غيض من فيض.

أن غزة وقضية فلسطين تحتاج إلى يد العون من الجميع، كل وفق موقعه على الخريطة، وعلى قدر علاقاته بدول العالم وقدرته على إيصال صوت الحق والعدل. أن آلاف المواطنين والمقيمين هنا من كل الجنسيات، الأطفال قبل الكبار، مشغولون بحملة «تراحم من أجل غزة» التي جمعت الملايين وجهزت آلاف الطرود الغذائية والأدوية وغيرها، فيما هم مشغولون بالتضليل ونشر الأكاذيب عن الإمارات.

أن الإمارات لا تلتفت إلى الصغائر وتترفع حتى عن الردّ يقيناً بدورها ومكانتها، واطمئناناً أن الزبد يذهب جفاء ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EMARATALYOUM: 'الأرصاد' يُحذّر: سرعة الرياح تصل إلى 55 كم/ستابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: البحث عن الرزق بين النفايات.. 'صور'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: كاريكاتيرتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: سباق الزوارق على الجليد .. بالصورتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: زلزال تركيا .. بالصورتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: زلزال في شمال سوريا .. بالصورتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕