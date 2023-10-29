أحمد بن محمد يشيد بالنتائج المشرفة لوفد الإمارات الرياضي في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية

أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالنتائج المشرفة لوفد الإمارات الرياضي في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية "هانغتشو" ونيل المركز الأول عربياً

وقال سموه عبر منصة "أكس" (تويتر سابقا): اختتمت الإمارات مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية لتحتل المركز الأول في الدورة عربياً بـ 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات).

كلّ التقدير للجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التي تدعم وتساند الرياضيين الإماراتيين للوصول إلى منصات التتويج. وفخور بأبطالنا الرياضيين من أصحاب الهمم وأبارك لهم إنجازاتهم المتواصلة التي تعزز مكانة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية. headtopics.com

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