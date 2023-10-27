أحمد بن محمد وعمار بن حميد يُقدّمان واجب العزاء في خليفة المري

عمار بن حميد وحميد بن عمار يقدمان واجب العزاء إلى عبدالله المري، والد الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً، العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموّه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. headtopics.com

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