أحمد بن محمد: فخور بأبطالنا من أصحاب الهمم في «بارالمبية هانغتشو»

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لأبطال الإمارات، أصحاب الهمم بإنجازاتهم المتواصلة، التي تعزز مكانة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية، وثمّن سموه نيل الإمارات المركز الأول عربياً في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو بالصين.

وقال سموه في حسابه على منصة «X»: «اختتمت الإمارات مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، لتحتل المركز الأول في الدورة عربياً بـ 11 ميدالية «4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات»، كل التقدير للجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التي تدعم وتساند الرياضيين الإماراتيين للوصول إلى منصات التتويج، وفخور بأبطالنا الرياضيين من أصحاب الهمم، وأبارك لهم إنجازاتهم المتواصلة التي تعزز مكانة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية».

ونال ميداليات الإمارات في «بارالمبية هانغتشو» كل من محمد القايد «ذهبية سباق 800 متر»، ونورة الكتبي «ذهبية دفع الجلة»، وعبد الله سلطان العرياني «ذهبية وبرونزية في الرماية»، ومريم الزيودي «ذهبية وبرونزية رمي القرص ودفع الجلة»، وذكرى الكعبي «فضية وبرونزية في رمي الصولجان ودفع الجلة»، وسيف الظاهري «فضية في الرماية»، محمد الكعبي «فضية في دفع الجلة»، وسيف النعيمي «برونزية في الرماية». headtopics.com

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