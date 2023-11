أحمد بن محمد: دبي عاصمة للاقتصاد العالمي.. ووجهة رائــدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتابع سموّه: «دبي ترحب بالاستثمارات على تنوّعها. ومستمرون في تطوير منظومتنا الاقتصادية لتبقى لغتنا دوماً لغة الاقتصاد التي تجمع العالم». وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، في كلمته الافتتاحية: «يعكس منتدى دبي للأعمال المكانة المتنامية للإمارة كوجهة استثمارية عالمية رائدة، ومركز حيوي ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية. تستضيف دبي اليوم قادة الأعمال وكبار المستثمرين وممثلي الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها، ومن شتى أنحاء العالم في مؤشر إلى مكانتها العالمية ومتانة اقتصادها وتنوّع مجتمع أعمالها».

وتابع: «على الرغم من التحديات العالمية، نجح اقتصاد دبي في الحفاظ على مكانته كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ويتيح موقع دبي الاستراتيجي، الذي يشكل نقطة وصل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، سهولة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات ومجالات اقتصادية متنوّعة».

ويطرح المشاركون والمتحدثون في المنتدى وجهات نظر جديدة، ويناقشون القوة التحولية للقطاعات والاقتصادات المتنوّعة، ودورها في رسم مسارات التنمية العالمية والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام. يشار إلى أن غرف دبي كانت قد أطلقت مبادرة «منصّة صفقات الأعمال The Deals Hub» المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشروعات الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي، ونظرائهم حول العالم من المشاركين في المنتدى.قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال كلمة رئيسة في منتدى دبي للأعمال: «حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7% بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023.

