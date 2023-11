أحمد بن محمد: هدفنا أن تصبح دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم

وقال سموه: «إن اجتماع 2000 من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والشركات حول العالم في منتدى دبي للأعمال لصياغة مستقبل التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مؤشر على ريادة إمارة دبي وجاذبيتها التنافسية وثقة المستثمرين في نموذجها الاقتصادي وبيئة أعمالها».

وختم سموه: «دبي ترحب بالاستثمارات على تنوعها.. ومستمرون في تطوير منظومتنا الاقتصادية لتبقى لغتنا دوماً لغة الاقتصاد التي تجمع العالم». وتشكل الشركات متعددة الجنسيات المشاركة في المنتدى نسبة 46% من إجمالي الشركات المشاركة، في حين تشكل الشركات الناشئة سريعة النمو نسبة 35% من إجمالي عدد المشاركات. وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 19% من إجمالي الشركات المشاركة بالمنتدى.وقال عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: «يعكس منتدى دبي للأعمال المكانة المتنامية للإمارة كوجهة استثمارية عالمية رائدة، ومركز حيوي ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية..

واستعرض عبدالعزيز الغرير مزايا دبي التنافسية وقدراتها اللوجستية الرائدة التي تجعلها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مؤكداً أهمية استثمار إمكانات دبي اللوجستية للارتقاء بمكانة الإمارة في قلب منظومة التجارة العالمية، والاستفادة من الشركات متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.

وتشهد فعاليات المنتدى على مدار يومين جلسات حوارية رفيعة المستوى وكلمات رئيسية بالإضافة إلى «منصة المستقبل»، التي تعتبر منصة الحوار الأبرز في المنتدى التي ستناقش مواضيع تتعلق بمستقبل الأعمال والمجالات الاقتصادية.

ويركز المنتدى على أربعة محاور رئيسية لتوجهات المنتدى، والنقاشات حول مستقبل التجارة والاستثمار وهي: العولمة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحول الرقمي، والأسواق الناشئة. ويسهم تصنيف جلسات المنتدى وفق هذه الموضوعات في ضمان حضور الفئات المستهدفة من المستثمرين ورجال الأعمال وقادة ورواد مجتمعات الأعمال.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: أحمد بن محمد: D33 حددت أهدافنا بوضوح لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان ومكتوم بن محمد: نشكر حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير "الشؤون الإسلامية" بدبيأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يعلن تعيين أحمد المهيري مديراً عاماً لـ«الشؤون الإسلامية» بدبيأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد: حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصينأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «طرق دبي» تنجز أعمال طرق داخلية بطول 1.9 كم ضمن مشروع محمد بن راشد للإسكان في الورقاء 4أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إنجازها أعمال الطرق الداخلية بطول 1.9 كم ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الواقع في منطقة الورقاء الرابعة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ميدان» تعيّن «بارك واي العالمية» مقاولاً لبناء 435 فيلا وتاون هاوسعيّنت «مجموعة ميدان»، مقاولاً لتنفيذ مشروع «أوبال جاردنز» الواقع في ديستريكت 11 ضمن «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، المجتمع الراقي الذي أطلقته «ميدان» في قلب دبي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕