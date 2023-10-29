أحمد بن محمد يشيد بنتائج أصحاب الهمم في «البارالمبية الآسيوية»

وكتب سموه عبر منصة «إكس»: اختتمت الإمارات مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية لتحتل المركز الأول في الدورة عربياً ب 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات).

وتابع سموه: كل التقدير للجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التي تدعم وتساند الرياضيين الإماراتيين للوصول إلى منصات التتويج. وفخور بأبطالنا الرياضيين من أصحاب الهمم وأبارك لهم إنجازاتهم المتواصلة التي تعزز مكانة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية.

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