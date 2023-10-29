أحمد بن محمد: فخور بأبطالنا من أصحاب الهمم وأبارك لهم إنجازاتهم في الآسيوية

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فخره بأبطال الإمارات الرياضيين من أصحاب الهمم وبارك لهم إنجازاتهم المتواصلة التي تعزز مكانة الدولة على الخارطة الرياضية العالمية.

وقال سموه: «اختتمت الإمارات مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية لتحتل المركز الأول في الدورة عربياً بـ 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات)، كلّ التقدير للجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التي تدعم وتساند الرياضيين الإماراتيين للوصول إلى منصات التتويج».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المريقدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد الفريق عبدالله المري... اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن محمد وعمار بن حميد يُقدّمان واجب العزاء في خليفة المريقدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي اقرأ أكثر ⮕

أصحاب الهمم وكوادر 'زايد العليا' يشاركون في حملة 'تراحم من أجل غزة'أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في حملة 'تراحم من أجل غزة'، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة، والتي انطلقت على مستوى الدولة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن محمد وعمار بن حميد يعزّيان في خليفة المريموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة عبيد المرّيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المريتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕