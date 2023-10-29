أحمد بن محمد: فخور بأبطالنا الرياضيين من أصحاب الهمم

أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالنتائج المشرفة لوفد الإمارات الرياضي في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية، ونيل المركز الأول عربياً.

وقال سموه عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «اختتمت الإمارات مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية لتحتل المركز الأول في الدورة عربياً بـ11 ميدالية (أربع ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات). كلّ التقدير للجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التي تدعم وتساند الرياضيين الإماراتيين للوصول إلى منصات التتويج. وفخور بأبطالنا الرياضيين من أصحاب الهمم وأبارك لهم إنجازاتهم المتواصلة التي تعزز مكانة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية».

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أحمد بن محمد يشيد بنتائج أصحاب الهمم في «البارالمبية الآسيوية»أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالنتائج المميزة اقرأ أكثر ⮕

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من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕