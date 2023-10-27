أحمد بن محمد وعمار بن حميد يعزّيان في خليفة المري

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد المري، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان. كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد المري خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي.

وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريدبي في 27 أكتوبر / وام / قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد المرّي (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. اقرأ أكثر ⮕

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