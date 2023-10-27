أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المري

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريدبي في 27 أكتوبر / وام / قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. اقرأ أكثر ⮕

عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي... اقرأ أكثر ⮕

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