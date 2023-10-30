أجيليتي توقع مذكرة تفاهم في مجال الرعاية الصحية مع وزارة الاستثمار السعودية

وقعت أجيليتي، الشركة المتخصصة في خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى استكشاف كيفية تعزيز قطاع الرعاية الصحية السعودي، وتقديم أحدث تقنيات الخدمات الصحية للمملكة؛ مع دعم خلق فرص عمل جديدة ونقل المعرفةوبموجب الاتفاقية، ستقوم أجيليتي ووزارة الاستثمار باستكشاف أربعة مجالات للتعاون في قطاع الرعاية الصحية السعودي.

وسوف تستكشف وزارة الاستثمار وأجيليتي كيفية توسيع خدمات الصحة الإلكترونية في المملكة، من خلال جلب الشركات التي - على سبيل المثال - تتيح الكشف المبكر عن مشاكل القلب ومراقبة مؤشراته الصحية والإشارات الحيوية الأخرى من خلال صور سيلفي بسيطة للهاتف المحمول، الأمر الذي يجعل فحوصات سرطان الثدي متاحة على نطاق أوسع وأسهل من خلال استخدام تكنولوجيا الصور عالية الدقة، والتي تتسم بالكفاءة العالية والتكلفة المنخفضةوالمهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية: «تلعب الوزارة دوراً رئيسياً...

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