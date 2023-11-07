أبيض الشاطئية يحقق المركز الثالث في بطولتي إسبانيا ونيوم الدولية

وكان أبيض الشاطئية قد تُوج في شهر أكتوبر الماضي ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية بعد فوزه على منتخب المكسيك بنتيجة 5–4، كما حقق في ذات الشهر برونزية بطولة نيوم الدولية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد فوزه على منتخب ألمانيا 3–2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ويواصل منتخبنا تحضيراته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية «الإمارات 2024» المقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.

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ALBAYANNEWS: منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية يحتل المركز الثامن على مستوى العالماحتل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية المركز الثامن على مستوى العالم، والثاني على قارة آسيا، في تصنيف شهر نوفمبر 2023 الصادر عن اللجنة التنفيذية للكرة الشاطئية 'Beach Soccer Worldwide' برصيد 1661 نقطة. وفاز منتخب الإمارات في أكتوبر الماضي ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية، بعد أيام من فوزه ببرونزية بطولة نيوم الدولية في السعودية. ويواصل المنتخب حاليا استعداداته للمشاركة لكأس العالم للكرة الشاطئية المقررة بالإمارات في فبراير 2024.

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ALKHALEEJ: تبرئة شرطي أمريكي أبيض قتل رجلاً أسودبرأت هيئة محلفين أمريكية الاثنين، شرطياً أبيض عقب وفاة رجل أسود في ولاية كولورادو...

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ALKHALEEJ: تصنيف عالمي 5 نجوم «لخدمتكم» بشرطة عجماننالت ممارسة دورية «لخدمتكم» في شرطة عجمان تصنيف 5 نجوم في مسابقة أفضل الممارسات الدولية «IBPC»

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ALKHALEEJ: مصر تعزز المخزون الاستراتيجي بـ 100 ألف طن سكرتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على 100 ألف طن سكر أبيض، لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجي للبلاد...

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ALKHALEEJ: مشروع لمكافحة الفدية السيبرانية بالذكاء الاصطناعيشاركت الإمارات، ممثلة في مجلس الأمن السيبراني لحكومة الدولة، في الاجتماع الثالث للمبادرة العالمية لمكافحة تهديدات الفدية السيبرانية

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ALKHALEEJ: تعرفوا إلى أبرز استخدامات البرمجة في قطاع الفضاء؟مع تحقيق دولة الإمارات نجاحات متوالية في مجال استكشاف الفضاء، والتي كان آخرها إنجاز أطول مهمة في المحطة الدولية

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