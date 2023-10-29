أبوظبي إكستريم.. نقلة نوعية في عالم الرياضات القتالية

نجحت الدورة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم التي استضافتها مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تحقيق نجاح لافت وسط إقبال جماهيري كبير ومشاركة متميزة من نخبة لاعبي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم. وتمكنت البطولة المبتكرة والفريدة من إحداث نقلة نوعية في مشهد الرياضات القتالية العالمي، وحازت إشادة العديد من الرياضيين البارزين، فتضمنت نزالات في الجوجيتسو والجرابلينج ضمن قفص ثماني الأضلاع خلافاً للنزالات التقليدية على البساط.

وقال بين هندرسون: «أسهم وجود القفص في جعل مهمة إسقاط الخصم أكثر صعوبة، خلافاً للنزالات المقامة على البساط، ولا سيما مع وقت الجولات القصير، ما أضفى مزيداً من التشويق على النزالات».

وأضاف السلوادي: «أعادت أبوظبي إكستريم تعريف بطولات الرياضات القتالية، ولا سيما مع انطلاق جولتها العالمية المرتقبة، ما يضمن مواصلتها تنظيم النزالات المشوقة والمبتكرة، ونجحت البطولة في المزج بين الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ونالت إعجاب الجمهور في أنحاء العالم، ما يبشر بآفاق زاهرة تنتظر البطولة مستقبلاً». headtopics.com

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