أبوظبي تستقبل أول سفينة سياحية في مستهل موسم 2023-2024

ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة البحرية في أبوظبي موسماً مزدهراً ابتداءً من شهر نوفمبر من العام الجاري، وسط مؤشرات إيجابية تشير إلى استقبال محطة أبوظبي للسفن السياحية 126 رحلة، واستقبال شاطئ صير بني ياس 63 سفينة سياحية، بعد أن استقبل بالفعل السفينة الأولى لهذا الموسم يوم 31 أكتوبر. جدير بالذكر أن تسعاً من هذه السفن اختارت أبوظبي وجهة لأولى رحلاتها لهذا الموسم.

وقالت نورة راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لموسم السياحة البحرية في أبوظبي، مع وصول سفينة كريستال سيمفوني. في الموسم الماضي، برز ميناء زايد باعتباره أكثر موانئ الرحلات البحرية ازدحاماً في المنطقة، ما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة عالمياً، بفضل البنية التحتية الاستثنائية التي تمتلكها وتضمن لها استقبال أكبر السفن في المنطقة بكل سهولة. وسنواصل الالتزام بتوطيد شراكاتنا مع شركات السفن السياحية العالمية في إطار جهودنا المستمرة للارتقاء بمكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للسفن البحرية.

وتماشياً مع التزام المجموعة بإثراء أجندة الفعاليات السياحية في أبوظبي، تستعد محطة أبوظبي للسفن السياحية لاستقبال أكثر من 7,000 زائر خلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي، وضمان توفير أعلى معايير الضيافة العالمية لهم.

جدير بالذكر أن إدارة أعمال الرحلات البحرية، التابعة لقطاع الموانئ بالمجموعة، قامت بتوسيع عملياتها لتشمل البحر الأحمر، مع افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية في يناير 2023. وفي موسم السياحة البحرية 2022-2023، استقبلت محطة أبوظبي للسفن السياحية أكثر من 600 ألف زائر إلى أبوظبي، حيث استهل أكثر من 82 ألفاً منهم رحلاتهم من أبوظبي. وكانت نتائج الربع الأول من عام 2023 قوياً بشكل ملحوظ.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: أبوظبي تستقبل أول سفينة سياحية إيذانا ببدء موسم السياحة البحرية 2023-2024أبوظبي، في الأول من نوفمبر / وام / أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي بدء موسم الرحلات البحرية السياحية بوصول 'كريستال سيمفوني'، أول سفينة سياحية لمحطة أبوظبي للسفن السياحية، بميناء زايد.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي يبدأ عملياته على ثلاث مراحلاستقبل المبنى الجديد المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مؤتمر عالمي يعيد تصور الموانئ في أبوظبيانطلقت فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023، الذي تستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عمومية «إشراق» تقر إعادة تشكيل وتخفيض عدد مجلس الإدارةفي أعقاب الإعلان الصادر في 21 سبتمبر 2023 عن عزمها مراجعة حجم وتكوين مجلس إدارتها، عقدت شركة «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع الجمعية العمومية في 31 أكتوبر2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أبوظبي فبراير 2024أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي ستنظم في عاصمة دولة الإمارات في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2024...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: المبنى الجديد في مطار أبوظبي يستقبل أول دفعة من المسافريناستقبل مبنى المسافرين (A)، المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي، أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕