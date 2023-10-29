أبورفا ميهتا.. قناص فرص «البقالة» برتبة ملياردير

. وفي عام 2021، بلغت قيمة الشركة 39 مليار دولار، وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2023، طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام بسعر 30 دولاراً للسهم، ما منح «أنستاكارت» تقييماً بنحو 10 مليارات دولار.

ولد ميهتا عام 1986 في الهند، وانتقل إلى ليبيا بعد وقت قصير من ولادته، ثم إلى مدينة هاميلتون بولاية أونتاريو الكندية عندما كان عمره 14 عاماً. تخرج في جامعة واترلو حاصلاً على شهادة في الهندسة الكهربائية.

عمل ميهتا مهندساً للتصميم في شركتي «بلاك بيري» و«كوالكوم»، قبل انضمامه إلى «أمازون» عام 2008، للعمل في سلاسل التوريد. ترك ميهتا «أمازون» وانتقل إلى سان فرانسيسكو، عام 2010. وبين عامي 2010 و2012، أطلق 20 شركة ناشئة، وجميعها تقريباً باءت بالفشل. headtopics.com

وانطلقت الشركة وسط بداية وعرة، إذ أراد ميهتا الانضمام إلى شركة تسريع الأعمال «واي كومبناتور»، لكن فاته الموعد النهائي للتقديم، حسبما صرح لموقع «تيك كرانش»، عام 2012.وفي نهاية المطاف، ساعدت «واي كومبناتور» شركة ميهتا في الحصول على 2.3 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، في غضون بضعة أشهر، وسرعان ما انتشرت «أنستاكارت» خارج سان فرانسيسكو.

وقبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، كتبت «أنستاكارت»، في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، أن الشركة سلمت أكثر من 900 مليون طلب، تحتوي على 20 مليار عنصر، منذ أن أطلق ميهتا التطبيق لأول مرة، عام 2012. وبحلول عام 2020، أصبح ميهتا مليارديراً في سن 33 عاماً، مع حصوله على حصة بنسبة 10% في شركته. وفي عام 2021، بلغت قيمة «أنستاكارت» 39 مليار دولار. headtopics.com

وفي يوليو/ تموز 2021، تنحى ميهتا عن منصبه رئيساً تنفيذياً، مع بقائه في منصب رئيس مجلس الإدارة، وخلفه في المنصب فيدجي سيمو، الرئيس السابق لتطبيق فيسبوك.يشار إلى أن ميهتا مستثمر في منصة التسويق المؤثرة لتكنولوجيا الإعلان، التي يقودها الذكاء الاصطناعي، «كوفلونس»، وقامت الشركة بجمع تمويل بقيمة 4 ملايين دولار في 8 فبراير/ شباط 2022.

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