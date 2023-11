آرتيتا مودعا كأس كاراباو: الفار كان ليلغي هدف ويست هام

وكان بين وايت، صخرة دفاع آرسنال، قد انبرى لإحدى الركلات الركنية للخصم في الدقيقة الـ16، وأودع الكرة عن طريق الخطأ في شباكه. ولكن كاميرات النقل التلفزيوني أظهرت شدا من أحد لاعبي ويست هام يونايتد على قميص آرون رامسديل، حارس مرمى آرسنال، مما كان سيستدعي احتساب خطأ لصالح الضيوف، وإلغاء هدف وايت.

إلا أن عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في كأس كاراباو مهّد لاحتساب الهدف المثير للجدل لصالح ويست هام يونايتد. وكان آرسنال قد غادر "استاد لندن الأولمبي" مهزوما بنتيجة 3-1، ليخرج مبكرا من الباب الضيق لكأس الرابطة الإنجليزية.واستدرك الرجل المولود في مدينة سان سيباستيان، "ولكني أتفهم بأن اللقطة كانت صعبةً على الحكم بسبب زاوية الرؤية، وعدد الأشخاص في منطقة الجزاء".

ورفض آرتيتا في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي لنادي آرسنال استغلال الخطأ التحكيمي باحتساب الهدف كعذرٍ. وشدد المدرب الإسباني، "لا زال بإمكاننا الدفاع بشكلٍ أفضل بكثيرٍ مما فعلنا في لقطة الهدف، وأن نتمركز بطريقةٍ أفضل".

